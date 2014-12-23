更新版 1-香港社会：新地前主席郭炳江及前高官许仕仁分别被判监禁5年和7.5年

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增案中其他罪成人士刑期)
路透香港12月23日 - 香港法院周二宣判，前政务司司长许仕仁在贪污案中五项罪成，被判入狱七年半；同案被裁定一项罪成的新鸿基地产 前联席主席郭炳江则被判监禁五年。
这宗涉及历来被定罪的最高级前政府官员，以及香港大型蓝筹公司最高层的贪污案于上周五进行裁决，法官周一听取求情后今早宣判刑期。现年66岁的许仕仁被判监禁七年半，且须向政府归还涉案的1,118万港元。
至于被裁定一项串谋公职人员行为失当罪成，现年63岁的郭炳江面临入狱五年及罚款50万港元。
案中原来五名被告，只有新地联席主席郭炳联能脱罪。
至于新地前执行董事陈钜源及港交所 前高级副总裁关雄生被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。其中陈钜源被判监禁六年及罚款50万元，关雄生则判囚五年。
法院并颁令郭炳江及陈钜源各需支付1,250万港元的讼费。两人在上周五被定罪后即日宣布辞去新地所有职务，并表示将就判罪提出上诉。郭炳江之子，现年31岁的郭基辉同日获委任为新地执行董事，及成为执行委员会成员，负责参与制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。
这宗案件由拘捕各人至审结历时两年多终告一段落，令新地股价阴霾消除。新地本周一复牌股价连升两日，今天早盘收高1.3%，优于大盘恒生指数 0.15%的轻微涨幅。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。