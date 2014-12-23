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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 16:50 BJT

香港已公布经济指标--2014/12/23

时间             经济指标                按年%       前月（季）按年%    上年同月（季）按年
                                                                            %
 2014年10月    零售销售值                     +1.4           +4.8                +6.3 
 2014年10月    零售销售量                     +4.3           +6.6                +5.9
 2014年11月    综合消费物价指数(CPI)          +5.1*          +5.2                +4.3
 2014年11月    甲类消费物价指数(CPI A)        +7.2*          +7.1                +4.4
 2014年第三季  本地生产总值(GDP)              +2.7           +1.8                +3.0
                                                                            
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                                          14年9-11月%     14年8-10月%          13年9-11月%     
                                                                            
               失业率                         3.3             3.3                  3.3
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               （以下以10亿港元为单位）        当月         前月                上年同期
 2014年10月    贸易赤字／盈余                 -49.8        -50.4                -38.05
                                                                            
                                                                            
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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