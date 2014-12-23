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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 12:08 BJT

《全球汇市》美元兑日圆涨势暂停，关注诸多美国数据

他们还预期个人所得和支出将有稳步增加，且耐久财订单数据也会有明显改善。

如若数据真的如此乐观，应会一定程度上抵消俄罗斯卢布崩跌和希腊政局不确定性最近带来的担忧。

日本市场将于周三恢复交易，而全球许多主要金融中心周四将逢圣诞假期休市。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2230 1.2229 +0.01 -11.02 1.3745

美元/日圆 120.11 120.05 +0.05 +14.06 105.30

欧元/日圆 146.89 146.81 +0.05 +1.49 144.73

美元/瑞郎 0.9835 0.9837 -0.02 +10.16 0.8928

英镑/美元 1.5592 1.5588 +0.03 -5.82 1.6556

美元/加元 1.1618 1.1625 -0.06 +9.40 1.0620

澳元/美元 0.8122 0.8132 -0.12 -8.87 0.8913

新西兰元/美元 0.7737 0.7725 +0.16 -5.72 0.8206

澳元/日圆 97.550 97.620 -0.07 +3.94 93.850

新西兰元/日圆 92.930 92.740 +0.20 +7.55 86.410

英镑/日圆 187.28 187.13 +0.08 +7.43 174.33

澳元/新西兰元 1.0491 1.0520 -0.28 -3.29 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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