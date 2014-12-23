中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，假期因素致购汇盘趋强

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 人民币早盘续贬
* 中间价连四日回调并创两周低点
* 假期因素令购汇盘暂居上风
路透北京12月23日 - 中国人民币兑美元 周二早盘续贬，中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。
“（美元）买盘还是比较多，可能也有假期的因素，购汇会稍微提前一点，所以量可能会比平时稍多一点点。”一股份行交易主管称。
他并指出，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进行明显的干预，加之美元指数 处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.225元，上日收报6.2216元。今日人民币兑美元中间价 为6.1230元，上日中间价为6.1220元。
全球汇市，美元周二在亚洲盘初持坚，美元指数升至近九年高点，部分受助于欧元持续疲软以及日圆下跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3600/30，上日尾盘为6.353。
北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2229/49元，上一交易日尾盘报6.2178元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。