中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，假期因素致购汇盘趋强

* 人民币早盘续贬

* 中间价连四日回调并创两周低点

* 假期因素令购汇盘暂居上风

路透北京12月23日 - 中国人民币兑美元 周二早盘续贬，中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。

“（美元）买盘还是比较多，可能也有假期的因素，购汇会稍微提前一点，所以量可能会比平时稍多一点点。”一股份行交易主管称。

他并指出，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进行明显的干预，加之美元指数 处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.225元，上日收报6.2216元。今日人民币兑美元中间价 为6.1230元，上日中间价为6.1220元。

全球汇市，美元周二在亚洲盘初持坚，美元指数升至近九年高点，部分受助于欧元持续疲软以及日圆下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3600/30，上日尾盘为6.353。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2229/49元，上一交易日尾盘报6.2178元。