港报财经评论：人行变相降准各说各话--信报12月30日

人行变相降准各说各话/习广思

圣诞长假后，港股补追A股升幅，令追踪上证A股表现的安硕A50中国 一度升近10%，全日升7.4%。人行上周六发布《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》（简称387号文），把原属同业存款项目下的存款纳入银行存款计算基础，但暂时毋须缴纳存款准备金，被市场解读为变相降准，但有意见认为人行此举并非放水。人行颁布以上措施，估计可让中国商业银行释放约5.5万亿人民币信贷额度，增强银行信贷投放能力。据海通证券推算，人行这次调整存贷款统计基础后，商业银行存贷比平均降幅5%，其中以兴业银行降幅最大，达11%。

国泰君安证券认为，这项措施将降低银行负债成本，提高银行可贷额度，预计明年1月至2月银行贷款投放明显增加，主要投放在基础建设、央企等稳增长领域。据报导，人行调查统计司司长盛松成今年5月曾撰文指出，如果向同业征收存款准备金，将抑制金融机构加杠杆行为。按统一监管原则，同业存款应实施存款准备金管理。然而，经过今次调整，新纳入存款统计的同业存款，存准缴纳适用率为零，出乎市场意料之外。有业内人士称，银监会存贷比分母与人行存款不一定完全吻合，存款口径调整新规与银行放贷额度、存贷比没有直接关系，而银监会亦未发文就调整存贷比口径予以确认；银监会会否调整，调整范围又是否一致，现在仍是未知之数。

有专家分析，有关措施是利率市场化手段，由于表内同业存款不用缴纳存准，与一般性存款存在差别，而且同业存款又遵循市场化原则，利率高于普通存款，且不受基准利率及其上浮10%区间的约束，因此有可能引起两类存款搬家，以实现监管套利。实际上，人行是在鼓励金融机构在银行表内直接进行监管套利，最终令商业银行把资金收益最大化，以达到利率市场化。另有分析员认为，人行把同业存款的存准率暂定为零，保留了未来缴准的可能性，但如何计算就存在计算上的困难。(B01)

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英镑兑瑞郎上望1.6536/苏子

目前市场普遍估计，联储局最早会在明年4月开始加息，最迟亦不会超过明年9月。在美国即将加息预期下，不少市场人士也估计，明年首季美元仍会承接今年良好势头继续走高，直至踏入第二季，当确认加息后，届时美元才会在好消息出现下获利回吐，呈现不升反跌的相反走势！由于看好美元的大方向已成为目前市场的主流共识；而日圆、欧罗、瑞郎、澳元这四大货币亦已成为市场的重点看淡对象；至于到明年第四季有可能加息的英镑，料其沽压相对较少。已实行负利率的瑞郎的沽压，却大有可能在美元继续走强下，成为投资者的狙击对象而急升。因此，对于那些担心明年美元的升势可能在联储局真的加息后而逆转的汇市投资者而言，大可避开目前已录得不少升幅的美元，即不宜继续采取追买的策略，转而建立目前看来有较高胜算的英镑兑瑞郎长仓。

英镑兑瑞郎在9月升破前年7月的1.5499瑞郎高位阻力后，最高曾见1.5608瑞郎水平，此高位略破2009年8月的1.8093瑞郎高位跌至2011年8月的1.1496瑞郎低位的61.8%反弹目标阻力。由于汇价在9月30日触及1.5608瑞郎高位后便以射击之星不利形态回落，反映当日突破上述的61.8%反弹目标阻力为假突破。目前英镑兑瑞郎自9月10日开始在日线图上正在营造一个近似下降楔形的利好形态；倘若稍后汇价在突破本月3日的1.5445瑞郎高位后能企稳之上波动及收市，相信上述的61.8%反弹目标阻力将可顺利突破，随后英镑兑瑞郎可望再创今年新高，并朝着上述跌幅的76.4%反弹目标阻力迈进。

欧罗兑美元上周所造的1.2162美元低位刚好在2010年6月的1.1874美元低位及2012年7月的1.204美元低位所形成的长期支持线附近，故只要本月的收市价未见明显跌破此支持线，料汇价在明年1月较大机会在目前市场一片看淡声中回稳过来，未必有力一举下破1.20美元心理关口。短线而言，欧罗兑美元若有力回升至10天平均线阻力以上收市，料会再度挑战50天平均线阻力一旦顺利升破，可望扭转近期的大弱势。(B08)

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