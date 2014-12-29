港报财经评论：内险内银股，估值修复中--经济日报12月27日

内险内银股，估值修复中/林瑞芬

年内，中国内地创业板指的PE已炒至70倍的高水平，市场对大国企的信心只是恢复初期，上证PE暂只有13倍，2015年选股多点考虑大型国企。上证昨回升2.8%至3,157，相信大型国企股，不像以往股价移动慢吞吞，有两大因素支持：一是考虑到A股将来加入大摩成分股，国际大户会收集。证监会国际部主任祁斌周内接受中国内地传媒就提到，会尽快争取将A股纳入国际指数，以吸引国际资本参与A股买卖，可见决心。二来，对比美股的落后，估值低的大国企只是追回正常水平，都有空间发挥，以道指论目前PE约17倍，而上证为13倍。

低估值水平拉升的重点大国企，优选内险股份。过去，内险股份受累A股低迷，投资回报表现不理想。现在预期A股的趋势反覆好转，投资回报上会有亮点。其次是金改下，保险公司的投资渠道更趋多元化。据海通一份报告分析，投资管道放开后，保险公司逐渐将部分股权资产及存款的投资比例转移到债权计划、信托计划等高收益新型固收类资产中，预计2015年保险公司会继续增加权益类（受益股市回暖）和非标资产（削减降息影响）的配置，投资收益率继续稳步提升。三是随着社会融资成本预期受压，银行理财、信托产品等竞争力趋下滑，且投资收益率提升增加保险产品吸引力，资金回流保险助保费进入上升周期。今年首11个月原保险保费收入1.87万亿人民币，同比增17.8%，稳升中。最后是政策面的利好预期，“国十条”给出了保险行业未来的基本原则和发展目标，为递延养老税等政策出台指明方向。《商业健康保险的若干意见》正式发布，明确提出大力推动商业健康保险服务业，将推动商业健康保费收入大幅增加。

预期投资收益率的回升，对推动内险股估值修复最为直接。当中，认为平保 股价最具上升想像空间，其次是国寿 ，相关分析可看回12月10日文章，中期目标37人民币不变。今日集中平保分析，其综合金融企业母舰，保险加银行再加互联金融业，估值未尽反映。(B05)

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圣诞收大礼，A股定止赚/余少文

中国内地股市在圣诞节回升，化身圣诞老人派了礼物予看好的投资者，不过A股中线超买问题未改善，后市料震荡，中资股会受波及，投资者要严守止赚蚀位。港股圣诞休战，A股则趁机连升两日，结束圣诞前的跌势，但仍然是那一句，A股中线严重超买，加上短期的技术指标如9天RSI也有顶背驰现象，下周或2015年初如出现较大调整，不会觉得奇怪。总之目前市况要居安思危，小心行事，因为A股一旦出现大调整，国企指数不可能独善其身，持股的投资者要严守止赚蚀位。

而模拟组合持有的中兴通讯 ，早前受惠市场热炒4G概念而走高，可惜升至19港元水平后，过去一个月掉头回落，先后跌穿支持位50天平均线和11月调整低位17.64港元，加上10天和20天平均线跌穿50天平均线，发出“死亡交叉”，股价或会下试250天线。但以基本因素来看，中兴去年盈利转亏为盈后，今年首三季盈利18.3亿人民币人民币，已高于去年全年的13.6亿人民币，故早前发出全年盈喜。只可惜集团预期全年盈利25亿至28亿人民币之间，即第四季盈利约6.7亿至9.7亿人民币，若然盈利为市场预期下限，则对比去年第四季的8.1亿人民币而言会是倒退，但以上限计算则增长20%，对于今年第一、二、三季同比去年同期的增长由1.9倍至3.8倍不等，反映第四季盈利表现不济，或是股价下跌的原因之一。

不过，彭博综合证券商预测，料中兴今年盈利约27亿人民币，明年可增加至32亿人民币，即有20%增长，对于今年增幅而言，确实少了很多，也是今年盈利高企令明年可比基数偏高的正常现象。然而，中兴未来业绩仍有一定向好的变数，如中央电视台上周报导，指中兴的新能源汽车无线充电方案的湖北襄阳投入商用，由于是世界首个大功率无线电充电线路，令其成为世界领先的汽车无线充电厂商。由于央视在新闻联播重点报导中兴的新能源业务，联播在中国内地有一定的权威性，为中兴新能源汽车无线充电业务变相宣传，也可以让中国内地加快接受新能源汽车，加上相关业务在湖北投入服务，报导自然利好日后的相关业务发展。(B04)

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