港报社评：新农业纾社会矛盾，亦须顾效益--经济日报12月30日

港府昨就新农业政策展开谘询。从本质而言，推新农业政策实非经济政策，更贴切的是纾缓社会矛盾的政治措施。花钱缓和尖锐社会矛盾不一定错，惟应有全盘计划，兼顾经济效益。

港府昨宣布就推新农业政策展开为期3个月的谘询，令不少市民大惑不解，尤其新农业政策包括建立农业园，及农业持续发展基金，即除占用宝贵土地外，还要投入估计逾10亿元公帑。

本港农业缺乏竞争优势，早已式微，经济贡献占本地生产总值（GDP）已降至不足0.1%，务农者占劳动人口仅约0.11%，故即使新农业有可为，离能成为本港经济与就业新引擎，势亦极远。

故新农业政策虽有经济政策的外衣，但更近于事实的，是属纾缓社会矛盾的政治措施，此有两方面。

其一，缓减开发土地的阻力。港府在谘询文件中亦不讳言，农业园一个功能是接收因政府发展计划而需觅地复耕的合资格农民，重新营运农场。港府前车之监，为兴建高铁而清拆菜园村引起激烈抗争，后虽藉私人土地回应居民复耕要求，但4年过去，新村仍未建成。未来港府要发展新界东北等势遇更大阻力，农业园正可提供可确保的复耕土地，消减矛盾。

其二，香港新生代价值多元，其中有强烈不满所谓的中环价值，追求另外的发展空间，务农正是其中一个诉求。事实上，一些计划移居台湾的年轻人，亦说打算赴台当农夫。香港世代矛盾正激化，若农业园可回应部分年轻人的呼声，或有助减少社会矛盾与政府的施政压力。

逾10亿元资金虽不算小数目，但对港府而言亦不算大数目，若能因而有利开发新市镇，释出更多土地，并可回应青年诉求，减少社会怨气，不失为可考虑的政治与社会投资。然而，项目若开了头，新农业便是一项需后续发展的工程，要避免短期回应社会诉求后，便沦为闲置资源甚或公帑深渊，此须政府有全盘的发展策略，更须有能力将之推动为有经济效益的项目，让其能创造利润、具自身动力的产业。此说易行难，但惟有如此，新农业政策才具持续力，才是实在、有益的政策。(A07)

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