港报社评：实绩重振廉政，许仕仁案仅起步--经济日报12月24日

前政务司司长许仕仁受贿罪成，昨被判囚7年半。今次涉案的高官、富商皆难逃法网，是法治的胜利。港府与廉署须加力重振香港廉洁声誉，挽回市民以至国际社会对香港廉政的信心。

惟许仕仁案所释出的信息，就是本港的廉政制度建设，如高官品格审查与利益申报等制度，虽然存在甚大改善空间，必须重新审视并堵塞漏洞，惟法律面前人人平等的香港核心价值，却在此案中得到彰显。

更关键的是，此案从调查、起诉、审讯到入罪判刑，皆做到公平公正、透明度高，控辩各方皆有充分机会陈述理据，让陪审团作出裁决，故市民称快的并非出于仇官仇商心态，而是司法公义能在此案中得到伸张。

然而，香港廉洁形象持续转差，其来有自，要重建市民以至国际社会对香港廉政的信心，许仕仁案只是一场小胜仗，港府与廉署必须再加把劲，才能重新擦亮香港廉洁的金漆招牌。

当前公众最关注的，固是廉署仍在调查中的多宗高官涉贪指控。市民并非要廉署将这些高官送上法院审判台不可，而是要公义得到落实，要看到的是廉署认真调查，早日令真相水落石出。

廉洁与法治，既是香港的核心价值，更是香港一直以来赖以成功的基石，港府与廉署务必汲取教训，堵塞制度漏洞、并在合理时间内完成对其他高官涉贪指控的调查，凭实绩重振香港廉洁与法治的声誉。

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