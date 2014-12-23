香港股市：恒指早盘上扬，受Ａ股走势推动

路透香港12月23日 - 香港股市周二早盘小涨。恒生指数 升0.2%至23,444.47点；恒生国企指数 上扬0.9%至11,843.95点。

大连万达商业地产股份有限公司 挂牌首日料交易持平，因债务及总估值方面的疑虑抵消了中国房市反弹的乐观情绪。