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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 12:52 BJT

香港股市：恒指早盘上扬，受Ａ股走势推动

路透香港12月23日 - 香港股市周二早盘小涨。恒生指数 升0.2%至23,444.47点；恒生国企指数 上扬0.9%至11,843.95点。

“香港指数今天受A股推动，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

大连万达商业地产股份有限公司 挂牌首日料交易持平，因债务及总估值方面的疑虑抵消了中国房市反弹的乐观情绪。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报123.30。

恒指成分股总交易量为9亿股。(完)
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