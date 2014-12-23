中国反腐：中国铝业公司原总经理孙兆学严重违纪被立案审查--中纪委

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京12月23日 - 中纪委网站周二公布，中共中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。经查，孙兆学利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。
孙兆学的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题涉嫌犯罪，决定给予孙兆学开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
周一晚间，中纪委网站发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。
今年以来，除查办原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚外，另有30多名中管干部因涉嫌严重违纪违法接受组织调查，其中既有省一级地方党委政府的负责人，也有中央部门单位“一把手”，既有中央企业的老总，也有纪检系统的干部。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。