《全球市场》美股大涨后亚洲市场稍事喘息，油价削减跌幅

相比之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍将在2015年某个时候升息，这使得美国两年期公债较同年期德债利差扩大至75个基点，为2007年初以来最宽阔水平。

美债收益率的吸引力提振美元兑日圆 来到120.12日圆，上周115.56的低位已成追忆。美元指数 触及2006年4月以来最高位。

美元稳定上涨，使得黄金迷的日子更加难过，金价 陷于1,179.61美元，周一时报1,201.80。

石油多头亦深受沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话所打击。欧那密表示，不管价格为何，石油输出国组织(OPEC)都将不会减产。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。

美国原油合约 升0.7美元报每桶55.93美元，但仍远低于周一的高位58.53美元。布兰特原油 上涨0.38美元，报在60.49美元，周一大跌1.25美元。