《全球市场》美股大涨后亚洲市场稍事喘息，油价削减跌幅

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
相比之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍将在2015年某个时候升息，这使得美国两年期公债较同年期德债利差扩大至75个基点，为2007年初以来最宽阔水平。
美债收益率的吸引力提振美元兑日圆 来到120.12日圆，上周115.56的低位已成追忆。美元指数 触及2006年4月以来最高位。
美元稳定上涨，使得黄金迷的日子更加难过，金价 陷于1,179.61美元，周一时报1,201.80。
石油多头亦深受沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话所打击。欧那密表示，不管价格为何，石油输出国组织(OPEC)都将不会减产。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。
美国原油合约 升0.7美元报每桶55.93美元，但仍远低于周一的高位58.53美元。布兰特原油 上涨0.38美元，报在60.49美元，周一大跌1.25美元。
周二亚洲数据不多，但美国则有11月耐久财订单、第三季国内生产总值(GDP)终值、房价和通胀等数据公布。(完) (编译/审校 王兴亚/李春喜/戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。