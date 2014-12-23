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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 15:39 BJT

台湾债市：10年券殖利率微升但量能淡，公债发行计划料小偏多

* 10年殖利率微幅收高，交易清淡
    * 明年首期发行三年公债可能令行情小偏多
    * 明日10年券103/13区间料在1.59-1.61%

    路透台北12月23日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二微幅收高。美债圣诞假期即将开
始，台债人气随之退潮，交投偏向淡静。至于午后出炉的发债计划，市场预期料中性小幅偏多。 
     
    交易商指出，时序近年底，交易商已结帐的出场等候，还未结帐的也把部位降低，预期美债的波动度可能
随着长假的开始而趋淡，这也导致了台债偏向胶着的局面。
    
    〞大家放假去了，交易室有一半的人不在，〞一位银行交易员表示。
    
    但也有交易员认为，部分银行养券的部位较多，也不排除有银行锁定特定期券做多，令年底结帐时帐面更
好看的情况。
    
    美国中期公债周一表现不及长债，因投资人为本周稍后的五年期和七年期新债作准备，今日美国财政部标
售的270亿美 元两年期新债获得稳健需求。 10年期美债 变动不大，收益率报2.164%
。 
    
    美债明日交易将提早休市，后天休市一日。
    
    
    **首季公债发行计划有可能小幅偏多**
   
    至于刚公布的公债发行计划，交易员认为，虽然明年首季公债发行量比今年首季预计发行的稍多，略微出
乎市场的意料之外，不过目前市场的资金仍相当充裕，不至于影响到台债的买气。
    
    倒是明年首期发行公债是三年期公债，有利带动台债小幅偏多的气氛。
    
    〞等于三年期公债发完以后，这期券就被收起来了，之后不会再发了。〞一位票券商交易员说。他们认为
，目前市场的养券气氛浓厚，不排除三年期公债气氛将略偏多。 
    
    交易员指出，近期冷三年期公债的利率在0.9%附近，交易员表示，不排除发行前交易可能下行至约0.8%的
水位。
    
    一位证券商交易员说，明年上半年还是养券的好时机，下半年若是美国是缓升息，则台湾央行可能要拖到
年底才会有升息动作，而且台湾央行的升息动作都非常的缓慢且温和。在短率上行有限之下，令市场的养券有
相当的利润，这也是今年全年债市的主轴。
        
    财政部稍早公布，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。 
      
    交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.105-1.115%，10年券103/13料在1.59-1.61%。       
     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/13                   +0.55     1.5975    1.5855-1.5975     14.50
    本周余日的全球/台湾重要经济事件与数据包括：
    12/23(二)：台湾公布11月工业生产指数；美国达拉斯联邦储备银行11月个人消费支出(PCE)物价指数；法
国11月PPI和消费者支出；美国11月建筑许可修正值；美国11月企业获利；美国11月耐久财订单；美国11月国
内生产总值(GDP)环比年率；美国11月实质个人支出；美国11月新屋销售年率；美国路透/密西根大学消费者信
心指数12月终值；日本金融市场休市一日。
    12/24(三)：台湾财政部标售91天国库券金额预定300亿台币；日本央行公布11月政策会议记录；瑞士12月
 KOF领先指标。
    12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11 
月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩
国市场休市。
    12/26(五)：香港市场休市。
    12/27(六)：台湾金融市场开市。  
            
         30      103/16                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                       1.5975
          5      103/15                       1.1100
          2       103/1                     没有成交
 (完)            

 (记者 高洁如；审校 林高丽)
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