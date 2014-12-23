台湾债市：10年券殖利率微升但量能淡，公债发行计划料小偏多

* 10年殖利率微幅收高，交易清淡 * 明年首期发行三年公债可能令行情小偏多 * 明日10年券103/13区间料在1.59-1.61% 路透台北12月23日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二微幅收高。美债圣诞假期即将开 始，台债人气随之退潮，交投偏向淡静。至于午后出炉的发债计划，市场预期料中性小幅偏多。 交易商指出，时序近年底，交易商已结帐的出场等候，还未结帐的也把部位降低，预期美债的波动度可能 随着长假的开始而趋淡，这也导致了台债偏向胶着的局面。 〞大家放假去了，交易室有一半的人不在，〞一位银行交易员表示。 但也有交易员认为，部分银行养券的部位较多，也不排除有银行锁定特定期券做多，令年底结帐时帐面更 好看的情况。 美国中期公债周一表现不及长债，因投资人为本周稍后的五年期和七年期新债作准备，今日美国财政部标 售的270亿美 元两年期新债获得稳健需求。 10年期美债 变动不大，收益率报2.164% 。 美债明日交易将提早休市，后天休市一日。 **首季公债发行计划有可能小幅偏多** 至于刚公布的公债发行计划，交易员认为，虽然明年首季公债发行量比今年首季预计发行的稍多，略微出 乎市场的意料之外，不过目前市场的资金仍相当充裕，不至于影响到台债的买气。 倒是明年首期发行公债是三年期公债，有利带动台债小幅偏多的气氛。 〞等于三年期公债发完以后，这期券就被收起来了，之后不会再发了。〞一位票券商交易员说。他们认为 ，目前市场的养券气氛浓厚，不排除三年期公债气氛将略偏多。 交易员指出，近期冷三年期公债的利率在0.9%附近，交易员表示，不排除发行前交易可能下行至约0.8%的 水位。 一位证券商交易员说，明年上半年还是养券的好时机，下半年若是美国是缓升息，则台湾央行可能要拖到 年底才会有升息动作，而且台湾央行的升息动作都非常的缓慢且温和。在短率上行有限之下，令市场的养券有 相当的利润，这也是今年全年债市的主轴。 财政部稍早公布，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。 交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.105-1.115%，10年券103/13料在1.59-1.61%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/13 +0.55 1.5975 1.5855-1.5975 14.50 本周余日的全球/台湾重要经济事件与数据包括： 12/23(二)：台湾公布11月工业生产指数；美国达拉斯联邦储备银行11月个人消费支出(PCE)物价指数；法 国11月PPI和消费者支出；美国11月建筑许可修正值；美国11月企业获利；美国11月耐久财订单；美国11月国 内生产总值(GDP)环比年率；美国11月实质个人支出；美国11月新屋销售年率；美国路透/密西根大学消费者信 心指数12月终值；日本金融市场休市一日。 12/24(三)：台湾财政部标售91天国库券金额预定300亿台币；日本央行公布11月政策会议记录；瑞士12月 KOF领先指标。 12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11 月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩 国市场休市。 12/26(五)：香港市场休市。 12/27(六)：台湾金融市场开市。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5975 5 103/15 1.1100 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 林高丽)