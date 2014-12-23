台湾股市：量缩小涨，半年线遇压料短线高档震荡

路透台北12月23日 - 台湾股市周二量缩小涨，续攀两周收盘高位。分析师指出，台股连四日随美股续扬，不过交投量能不彰凸显追价意愿不高，指数在半年线9,150点附近承压，短线大盘指数呈现高档震荡格局。

台湾加权股价指数 小涨0.03%或2.71点，报9,097.71点，此前收盘高点为12月9日的9,128.90点；今日成交初值 为692.76亿台币，上交易日修正后为810.25亿。

兆丰投顾一位不愿具名分析师指出，市场预期外资将放长假欢度耶诞假期，及加权指数在半年线9,150点附近略见压，致今日追价力道有限、终场涨幅收敛，未来两周指数空间暂看在9,150点上下100点。

〞国民党败选后，(两岸金融三会)谈了也不会有太多期待。〞他说。

今年两岸服务贸易协议卡关立法院，两岸金融三会拖到年底终将登场，其中两岸证券监理平台会议”金证会”、两岸银行监理平台会议”金银会”分别于25日上午、下午举行，至于两岸保险监理平台会议”金保会”则于26日上午召开。

此外，德盛安联台湾智慧趋势基金经理人萧惠中表示，随着大户条款延后3年，暂时缓解短期的不确定性，加上国际股市强劲表现带动下，有助消弭先前市场的紧张氛围。尽管台股整体基本面良好，但仍会受到国际情势变化呈现震荡，因此接下来仍应密切留意国际股市的动态。

美国股市周一连涨第四个交易日，道琼工业指数及标普500指数均收在记录高位。大型科技股涨势抵销了能源股持续走软。