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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 14:26 BJT

韩国债市：2015年公债发行总额将为102.7万亿韩元

路透首尔12月23日 - 韩国企划财政部周二表示，明年计划发行的公债总额为102.7万亿韩元，较今年的发行额97.5万亿韩元增加5.3%。

和2015年不计通胀后的预估GDP成长率6.1%相比，发债额增幅相对温和，且远低于今年的增幅10.3%。

企划财政部在声明稿中表示，扣除为偿还到期债券所发行的公债外，2015年新发行的公债将总计为43.0万亿韩元，今年则为38.2万亿。

韩国透过每周例行标债，标售三年、五年、10年、20年和30年期公债。企划财政部表示，会试着尽可能地让每月的发债额能够平均一点。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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