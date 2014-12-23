更新版 1-台湾财政：明年首季发行三年期公债，有利台债中性偏小多

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增公债和国库券的发行细节以及交易员说法)
路透台北12月23日 - 台湾财政部周二公布明年首季将发行2,300亿台币公债，首期为三年期公债，将在明日开始发行前交易。交易员认为，这料有望带动盘势偏小多反应。
交易员表示，明年首季的二及三年期公债在发行以后，后续第二、三、四季不再供给筹码。有监于目前短期公债市场养券气氛盛行，预估买气不会太差。
〞等于三年期公债发完以后，这期券就被收起来了，之后不会再发了。〞一位票券商交易员说。
另一位交易员认为，明日三年期公债104/1期若是发行前交易开在0.8%左右，买气应该会不错。
财政部稍早公布，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。
也有银行业的交易员表示，尽管明年第一季预定发行量2,300亿，比今年同期的2,150亿多，但以目前市场资金充裕的程度，新筹码较多的负面影响性应有限。
台湾财政部先前与交易商开会，计划以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。财政部并在会中表示，明年发债量将会低于今年。
财政部曾表示，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650及6,418.58亿台币。
根据财政部国债最新讯息，截至2014年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿台币。
第一季公债发行细节：
期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
104/1 三 350 1/6(二) 1/9(五)
104/2 20 400 1/20(二) 1/23(五)
104/3 二 400 2/3(二) 2/6(五)
104/4 30 400 2/10(二) 2/13(五)
104/5 10 400 3/10(二) 3/13(五)
104/6 五 350 3/24(二) 3/27(五)
第一季国库券发行细节：
期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
104-1 273 300 1/7(三) 1/8(四)
104-2 182 250 1/13(二) 1/14(三)
104-3 91 300 2/2(一) 2/3(二)(完)
财政部网站请见(www.mof.gov.tw/ct.asp...)
台湾新债发行请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。