更新版 1-台湾财政：明年首季发行三年期公债，有利台债中性偏小多

(新增公债和国库券的发行细节以及交易员说法)

路透台北12月23日 - 台湾财政部周二公布明年首季将发行2,300亿台币公债，首期为三年期公债，将在明日开始发行前交易。交易员认为，这料有望带动盘势偏小多反应。

交易员表示，明年首季的二及三年期公债在发行以后，后续第二、三、四季不再供给筹码。有监于目前短期公债市场养券气氛盛行，预估买气不会太差。

〞等于三年期公债发完以后，这期券就被收起来了，之后不会再发了。〞一位票券商交易员说。

另一位交易员认为，明日三年期公债104/1期若是发行前交易开在0.8%左右，买气应该会不错。

财政部稍早公布，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。

也有银行业的交易员表示，尽管明年第一季预定发行量2,300亿，比今年同期的2,150亿多，但以目前市场资金充裕的程度，新筹码较多的负面影响性应有限。

台湾财政部先前与交易商开会，计划以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。财政部并在会中表示，明年发债量将会低于今年。

财政部曾表示，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650及6,418.58亿台币。

根据财政部国债最新讯息，截至2014年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿台币。

第一季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

104/1 三 350 1/6(二) 1/9(五)

104/2 20 400 1/20(二) 1/23(五)

104/3 二 400 2/3(二) 2/6(五)

104/4 30 400 2/10(二) 2/13(五)

104/5 10 400 3/10(二) 3/13(五)

104/6 五 350 3/24(二) 3/27(五)

第一季国库券发行细节：

期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

104-1 273 300 1/7(三) 1/8(四)

104-2 182 250 1/13(二) 1/14(三)

104-3 91 300 2/2(一) 2/3(二)(完)

财政部网站请见(www.mof.gov.tw/ct.asp...)