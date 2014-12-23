《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲市场在假期前全面淡静

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0635GMT * 澳元/美元下跌0.46%，欧元/日圆涨0.12%，美元/日圆上涨0.07%， 美元/马币(林吉特)上扬0.29% * 沪综指跌2.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.67%，美国 原油期货上扬0.74% * 新西兰截止11月底的年度贸易呈现逆差，乳制品出口大降 * 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，欧洲 央行任何购买政府公债的行动都将“非常勉强” (完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。