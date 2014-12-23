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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲市场在假期前全面淡静

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    * 澳元/美元下跌0.46%，欧元/日圆涨0.12%，美元/日圆上涨0.07%，
美元/马币(林吉特)上扬0.29%
    * 沪综指跌2.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.67%，美国
原油期货上扬0.74%
    * 新西兰截止11月底的年度贸易呈现逆差，乳制品出口大降 
    * 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，欧洲
央行任何购买政府公债的行动都将“非常勉强” 
    (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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