国际油市：油价微涨，受对美国数据的乐观预期提振

辉立期货在一份报告中称：“今日的焦点可能是美国的耐久财订单和国内生产总值(GDP)数据。耐久财数据描绘了强劲的制造业图景，暗示原油的工业使用增多。”

“随着美国经济的加速，我们预计数据将构成利好。”

美银美林则在报告中写道：“ 随着全球库存从此大幅增长，布兰特原油未来六个月或将跌破60美元，西德克萨斯中质油可能跌至50美元。”

“油价跌得越快，对全球石油工业的伤害就越大。2015年底油价可能会大幅反弹。”

尽管石油输出国组织(OPEC)国家不愿减产压低油价，但美国许多开采商难以在目前的价位上获利，活动可能会放缓，这或将给予油价一定的支撑。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻