国际油市：油价微涨，受对美国数据的乐观预期提振

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
辉立期货在一份报告中称：“今日的焦点可能是美国的耐久财订单和国内生产总值(GDP)数据。耐久财数据描绘了强劲的制造业图景，暗示原油的工业使用增多。”
“随着美国经济的加速，我们预计数据将构成利好。”
美银美林则在报告中写道：“ 随着全球库存从此大幅增长，布兰特原油未来六个月或将跌破60美元，西德克萨斯中质油可能跌至50美元。”
“油价跌得越快，对全球石油工业的伤害就越大。2015年底油价可能会大幅反弹。”
尽管石油输出国组织(OPEC)国家不愿减产压低油价，但美国许多开采商难以在目前的价位上获利，活动可能会放缓，这或将给予油价一定的支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林/王丽鑫)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。