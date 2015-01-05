台湾汇市：早盘中实质交投贬破32.0价位，创52个月盘中低位

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
路透台北1月5日 - 台币兑美元 周一早盘中实质交投贬破32.0关卡，创下52个月盘中低位。因本地元旦长假期间美元续强，且今日亚洲主要货币仍走弱，令台币早盘在补贬后持续探低。
台币盘中一度贬至32.020价位，触及52个月低位，前低为2010年9月8日的32.072。
汇银人士指出，早盘见到外资、寿险公司的美元买盘，由于股市下跌，权重股台积电 、高价股大立光电 股价均见挫跌，预料今日外资在台股现货的卖压不轻。
本地时间11:17，台股 跌0.88%，暂报9,225.77点。台积电大跌2.13%报138.0台币；大立光电跌1.04%报2,370台币。
台币盘中交易区间落在31.812-32.020；上交易日主要区间在31.588-31.670。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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