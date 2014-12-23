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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 15:13 BJT

卢布汇率：开盘整体上涨，兑美元升4.6%

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯卢布周二开盘整体持坚，受出口商大笔出售外汇支撑。

0705 GMT，卢布兑美元 走强4.6%至53.35，兑欧元 也上涨4.0%至65.27。(完)
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