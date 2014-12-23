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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 15:04 BJT

俄罗斯金融：财政部12月19日通过央行出售4.2亿美元外汇

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯央行周二称，12月19日未在汇市干预支撑卢布 ，但财政部通过央行出售了4.2亿美元外汇。

央行延后两天发布干预数据。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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