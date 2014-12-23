香港数据：11月综合CPI按年升幅放缓至5.1%，基本通胀率降至3.3%

路透香港12月23日 - 香港统计处周二公布，11月综合消费物价指数（CPI）按年升5.1%，较10月份5.2%的升幅略为放缓；在剔除所有政府一次性纾困措施后，11月基本通胀率为3.3%，亦较10月份的3.4%为低。

基本通胀率下降，主要是由于鲜果价格升幅收窄所致。此外，旅游费用跌幅扩大也有关。

政府发言人表示，在输入通胀轻微，以及本地成本压力缓和的情况下，11月份的基本消费物价通胀大致保持平稳。整体通胀率仍比基本通胀率高，是因为政府提供的差饷宽减于10月份结束，以及部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。

发言人续指，国际商品价格回软将有助保持环球通胀和缓，而本地成本压力亦应维持温和，因此通胀的上行风险在短期内应会依然受控。

（单位:%） *2014年11月 2014年10月 2013年11月

综合消费物价指数 +5.1 +5.2 +4.3

甲类消费物价指数 +7.2 +7.1 +4.4

乙类消费物价指数 +4.6 +4.7 +4.4

丙类消费物价指数 +3.4 +3.6 +4.2

基本通胀率 +3.3 +3.4 +4.0 （完）

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