企业并购：澳洲电讯将以低于预期价格收购Pacnet，提升亚洲市场份额

路透悉尼12月23日 - 澳洲最大的电讯公司澳洲电讯 表示，将以6.97亿美元的价格从私募股权所有者手中收购海底电缆公司Pacnet Ltd，大幅提升该公司在亚洲的市场份额，澳洲电讯支付的金额低于分析师预估。

这项交易令澳洲电讯能利用Pacnet长达2.8万英哩、全球最大的海底网络，从互联网服务业务中立即获利。Pacnet的电缆从中国延伸至亚洲各地，并横跨太平洋至加州。

在企业使用云计算逐渐风行，以及越来越多上班族利用无线网络连结公司电邮与服务器(伺服器)的情况下，这项交易也增加了澳洲电讯在中国成长中的网络管理行业的份额。Pacnet表示，其合资公司Pacnet Business Solutions是唯一获得授权，能在中国销售这些服务的外国企业。

收购价格远低于预期，部分分析师预估收购价格约略在10亿美元之谱。据澳洲媒体表示，Pacnet的所有人Ashmore Investment Management Ltd、Spinnaker Capital Ltd以及Clearwater Capital Partners，试图出售他们对Pacnet的投资已有数年之久。

“我们...乐于为现有客户的利益进军中国，测试我们的能耐，提供整合性更高的服务组合，”澳洲电讯全球企业与服务执行官Brendon Riley在电话会议中表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)