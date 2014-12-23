台湾个股：永丰金称旗下永丰金融资租赁(天津)重庆分公司今开业

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周二称，旗下永丰金租赁在大陆的第二家全资租赁--永丰金租赁(天津)成立重庆分公司今日正式开幕，大陆布局再添一据点。
永丰金控新闻稿并指出，重庆分公司设立除有助于租赁事业群将营业触角延伸到大陆重要省份，在大陆市场方面更可透过积极拓展的网路据点，掌握更多人民币业务契机。
永丰金租赁(天津)于重庆设立分公司后与永丰金国际租赁(南京)及江苏昆山、广东东莞及福建厦门的各分公司相互串连，使永丰金租赁在华北、华中、华南及大西南之重要城市皆有网点。
永丰金今日收盘小涨0.39%报12.85台币，表现优于台湾加权指数 的0.03%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。