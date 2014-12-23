台湾个股：永丰金称旗下永丰金融资租赁(天津)重庆分公司今开业

路透台北12月23日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周二称，旗下永丰金租赁在大陆的第二家全资租赁--永丰金租赁(天津)成立重庆分公司今日正式开幕，大陆布局再添一据点。

永丰金控新闻稿并指出，重庆分公司设立除有助于租赁事业群将营业触角延伸到大陆重要省份，在大陆市场方面更可透过积极拓展的网路据点，掌握更多人民币业务契机。

永丰金租赁(天津)于重庆设立分公司后与永丰金国际租赁(南京)及江苏昆山、广东东莞及福建厦门的各分公司相互串连，使永丰金租赁在华北、华中、华南及大西南之重要城市皆有网点。