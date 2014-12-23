中港个股：东江环保称不存在操纵A股股票行为，午盘再度跌停

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 中国废物管理及环境服务商--东江环保股份有限公司 稍早澄清不存在操纵A股股票行为，然A股周二午盘再度跌停，H股亦跌逾10%。
东江环保A股收报33.31元人民币，H股于香港时间15:32，跌10.59%，报24.9港元。
此前中国证监会公布已对涉嫌操纵18只A股股票的涉案机构和个人立案调查，其中包括东江环保。
东江环保在一份声明中称，经过自查，该公司未收到中国证监会的任何通知，且公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在操纵或配合操纵A股股票的行为，或因涉嫌操纵A股股票而被立案调查的情况。
该公司并称，“目前本公司运营正常，内外部经营环境未发生重大变化。”
中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期证监会已开展打击市场操纵的专项执法活动，已对涉嫌操纵中科云网 等18只股票的涉案机构和个人进行立案调查。
消息公布后，东江环保周一停牌，今早恢复交易。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。