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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 15:50 BJT

中港个股：东江环保称不存在操纵A股股票行为，午盘再度跌停

路透香港12月23日 - 中国废物管理及环境服务商--东江环保股份有限公司 稍早澄清不存在操纵A股股票行为，然A股周二午盘再度跌停，H股亦跌逾10%。

东江环保A股收报33.31元人民币，H股于香港时间15:32，跌10.59%，报24.9港元。

此前中国证监会公布已对涉嫌操纵18只A股股票的涉案机构和个人立案调查，其中包括东江环保。

东江环保在一份声明中称，经过自查，该公司未收到中国证监会的任何通知，且公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在操纵或配合操纵A股股票的行为，或因涉嫌操纵A股股票而被立案调查的情况。

该公司并称，“目前本公司运营正常，内外部经营环境未发生重大变化。”

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期证监会已开展打击市场操纵的专项执法活动，已对涉嫌操纵中科云网 等18只股票的涉案机构和个人进行立案调查。

消息公布后，东江环保周一停牌，今早恢复交易。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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