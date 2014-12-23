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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月23日

路透香港12月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1
港元=0.80203人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为21.73%，低
于上交易日收盘的24.68%。
    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        4.48            5.53          1.01
 建设银行                                        6.26            6.22          1.25
 中国银行                                        3.72            4.24          1.09
 农业银行                                        3.36            3.83          1.09
 招商银行                                       15.03           18.60          1.01
 中信银行                                        7.06            6.00          1.47
 交通银行                                        6.17            7.02          1.10
 民生银行                                       10.50            9.71          1.35
 中国人寿                                       26.84           28.40          1.18
 中国平安                                       65.37           76.10          1.07
 中国太保                                       27.42           35.60          0.96
 中信证券                                       31.01           28.25          1.37
 新华人寿                                       43.01           36.55          1.47
 海通证券                                       22.10           18.74          1.47
 华能国际                                        8.66           10.56          1.02
 大唐发电                                        6.40            4.21          1.90
 华电国际                                        7.38            6.81          1.35
 中煤能源                                        6.84            4.99          1.71
 中国神华                                       19.12           23.05          1.03
 中国石油                                        9.78            8.59          1.42
 兖州煤业                                       12.58            6.53          2.40
 中国石化                                        6.03            6.24          1.20
 上海石化                                        4.15            2.29          2.26
 中海油服                                       19.54           13.80          1.77
 仪征化纤                                        5.18            2.54          2.54
 中国铝业                                        5.92            3.54          2.09
 江西铜业                                       17.69           13.42          1.64
 洛阳钼业                                        8.90            4.48          2.48
 紫金矿业                                        3.37            2.13          1.97
 马钢股份                                        3.93            2.32          2.11
 鞍钢股份                                        5.79            6.45          1.12
 重庆钢铁                                        3.40            1.75          2.42
 海螺水泥                                       19.74           26.55          0.93
 洛阳玻璃                                        7.24            3.80          2.38
 京城机电                                        6.44            2.85          2.82
 中联重科                                        6.31            5.64          1.39
 金隅股份                                        9.02            6.31          1.78
 中国国航                                        7.55            6.31          1.49
 东方航空                                        5.21            3.70          1.76
 南方航空                                        5.19            3.68          1.76
 中国远洋                                        6.63            3.86          2.14
 中海集运                                        4.62            2.38          2.42
 中集集团                                       20.00           16.62          1.50
 中海发展                                        8.93            5.27          2.11
 宁沪高速                                        7.09            9.12          0.97
 深高速                                          8.20            5.23          1.95
 成渝高速                                        4.64            3.25          1.78
 皖通高速                                        5.94            5.11          1.45
 广深铁路                                        4.33            3.81          1.42
 中国南车                                        5.80            7.89          0.92
 中国交建                                       13.33            9.49          1.75
 中国铁建                                       13.82            9.71          1.77
 中国中铁                                        8.62            6.09          1.76
 长城汽车                                       38.98           42.65          1.14
 比亚迪                                         35.16           28.60          1.53
 广汽集团                                        8.62            7.19          1.49
 青岛啤酒                                       40.17           52.45          0.95
 白云山                                         27.11           23.45          1.44
 新华制药                                        7.89            3.70          2.66
 海信科龙                                        8.56            6.47          1.65
 南京熊猫                                       11.27            6.25          2.25
 晨鸣纸业                                        6.19            3.75          2.06
 上海医药                                       15.76           17.12          1.15
 中兴通讯                                       18.08           17.10          1.32
 东方电气                                       18.51           13.24          1.74
 潍柴动力                                       25.89           33.35          0.97
 东北电气                                        4.01            1.87          2.67
 广船国际                                       30.55           20.80          1.83
 经纬纺机                                       18.12            8.82          2.56
 昆明机床                                        7.30            3.30          2.76
 一拖股份                                       13.42            5.84          2.87
 北辰实业                                        4.10            2.36          2.17
 创业环保                                       10.68            5.17          2.58
 中国中冶                                        4.60            2.52          2.28
 金风科技                                       12.87           11.88          1.35
 丽珠                                           48.87           45.85          1.33
 万科                                           11.75           16.48          0.89
 中国北车                                        6.45            7.66          1.05
 郑煤机                                          7.68            4.93          1.94
 大连港                                          4.61            2.66          2.16
 山东墨龙                                        8.89            3.17          3.50
 浙江世宝                                       24.88            6.93          4.48
 复星医药                                       20.64           27.00          0.95
 光大银行                                        4.24            4.38          1.21
 东江环保                                       33.31           25.30          1.64
 上海电气                                        7.32            3.87          2.36
 
                                                                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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