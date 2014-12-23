台湾央行：共发行947亿台币存单，存单发行余额减8亿

路透台北12月23日 - 台湾央行周二公布，共发行947亿台币存单。与今日存单到期金额955亿台币相较，存单发行余额减8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 921.0

91天期 0.93 16.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行2,033.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,776.80亿台币。