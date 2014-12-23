台湾央行：共发行947亿台币存单，存单发行余额减8亿

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾央行周二公布，共发行947亿台币存单。与今日存单到期金额955亿台币相较，存单发行余额减8亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 921.0
91天期 0.93 16.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行2,033.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,776.80亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为353亿台币，累积超额准备为3,566亿台币、加计前期1%的超额准备为5,324亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。