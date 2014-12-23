全球金市：自三周低点反弹，因美元和股市回落

“金市的仓位调整似乎较为清淡，所以我们预计假期期间市场将持续 淡静，但美元和原油等其他市场如果出现较大波动，那么市场走势将因流 动性较低而夸大，”MKS Group资深交易商Alex Thorndike称。 交易商密切关注股市、汇市和油市走势，以获得线索。 美元上涨使得以美元计价的黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵。 黄金在实货市场获得一些支撑，在周一金价下跌后，中国消费者逢低 吸纳黄金。 今日稍后将公布美国国内生产总值(GDP)、耐久财订单及新屋销售数 据，以及英国和法国的GDP数据，都将受到关注。 ------------------------0752GMT---------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1182.4 7.74 0.66 现货银 15.74 0.12 0.77 现货铂金 1184.75 7.01 0.6 现货钯金 810.9 2.92 0.36 COMEX期金 1182.3 2.5 0.21 COMEX期银 15.75 0.062 0.4 汇率 欧元/美元 1.2231 美元/日圆 89.706 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/于春红; 审校 王洋/王丽鑫)