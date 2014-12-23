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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 16:22 BJT

全球金市：自三周低点反弹，因美元和股市回落

“金市的仓位调整似乎较为清淡，所以我们预计假期期间市场将持续
淡静，但美元和原油等其他市场如果出现较大波动，那么市场走势将因流
动性较低而夸大，”MKS Group资深交易商Alex Thorndike称。
    
    交易商密切关注股市、汇市和油市走势，以获得线索。
    
    美元上涨使得以美元计价的黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵。
    
    黄金在实货市场获得一些支撑，在周一金价下跌后，中国消费者逢低
吸纳黄金。
    
    今日稍后将公布美国国内生产总值(GDP)、耐久财订单及新屋销售数
据，以及英国和法国的GDP数据，都将受到关注。
    
    ------------------------0752GMT----------

                      价格     变动    涨跌%  

    现货金          1182.4    7.74     0.66
    现货银           15.74    0.12     0.77
    现货铂金       1184.75    7.01      0.6
    现货钯金         810.9    2.92     0.36
    COMEX期金       1182.3     2.5     0.21
    COMEX期银        15.75   0.062      0.4
    汇率
    欧元/美元        1.2231  
    美元/日圆        89.706    

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 朱晓军/于春红; 审校 王洋/王丽鑫)
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