更新版 1-《独家新闻》海湾OPEC成员国预计油价到2015年底重返70美元上方

**无价格目标**

可以肯定的是，尚无迹象表明OPEC正瞄准特定价格水准，或是希望这样做。该组织约十年来一直没有官方的价格目标，且沙特阿拉伯长期维持这样的立场，即寻求油价稳定，而非设定的目标。

不过在交易商努力要搞清何时以及在何水准市场会稳定下来之时，其提供了便利的衡量标准。

在被问及不考虑价格、OPEC以什么指标来判定市场是否企稳时，欧那密回答称，“信号发出需要时间，一年、两年、三年。我们不会以一个指标来判定...不过可以肯定的是那些效率最高的生产国将是未来主导市场的玩家。”

伊拉克石油部长Adel Abdel Mehdi周一接受路透采访时表示，他认为当前价格会在每桶约60美元企稳，但是明年年中之前或涨破70美元。

“我认为当前市场自身已经开始企稳了，”伊拉克国有石油销售公司SOMO负责人Falah al-Amiri对路透称。

“我认为，市场不会对明年油价升至80美元或之上抱有太多乐观情绪。我认为价格甚至达不到80美元，”Amiri指称因页岩油产量对当前价格具备弹性。(完)