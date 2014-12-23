更新版 1-《独家新闻》海湾OPEC成员国预计油价到2015年底重返70美元上方

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
**无价格目标**
可以肯定的是，尚无迹象表明OPEC正瞄准特定价格水准，或是希望这样做。该组织约十年来一直没有官方的价格目标，且沙特阿拉伯长期维持这样的立场，即寻求油价稳定，而非设定的目标。
不过在交易商努力要搞清何时以及在何水准市场会稳定下来之时，其提供了便利的衡量标准。
在被问及不考虑价格、OPEC以什么指标来判定市场是否企稳时，欧那密回答称，“信号发出需要时间，一年、两年、三年。我们不会以一个指标来判定...不过可以肯定的是那些效率最高的生产国将是未来主导市场的玩家。”
伊拉克石油部长Adel Abdel Mehdi周一接受路透采访时表示，他认为当前价格会在每桶约60美元企稳，但是明年年中之前或涨破70美元。
“我认为当前市场自身已经开始企稳了，”伊拉克国有石油销售公司SOMO负责人Falah al-Amiri对路透称。
“我认为，市场不会对明年油价升至80美元或之上抱有太多乐观情绪。我认为价格甚至达不到80美元，”Amiri指称因页岩油产量对当前价格具备弹性。(完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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