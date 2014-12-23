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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 16:33 BJT

俄罗斯金融：央行和出口商将磋商出售硬货币来维持外汇市场稳定

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯央行周二表示，将与出口商进行磋商，来出售硬货币营收从而维持外汇市场稳定。

该国央行对路透称，“稳健地出售外汇有益于维持外汇市场稳定和对冲出口商的风险。”(完)
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