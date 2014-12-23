更新版 1-中国汇市：人民币连续第五天收低，假期因素致购汇盘趋强

* 人民币连续第五天收贬，续创近半年新低 * 中间价连四日回调并创两周低点 * 假期因素令购汇盘暂居上风 (更新收盘报价) 路透北京12月23日 - 中国人民币兑美元 周二连续第五天收低，再次刷新近 半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪 上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。 “（美元）买盘还是比较多，可能也有假期的因素，购汇会稍微提前一点，所以量可能 会比平时稍多一点点。”一股份行交易主管称。 他并指出，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进 行明显的干预，加之美元指数 处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬 值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。 全球汇市，美元兑日圆周四触及两周新高，但难以再进一步。由于日本逢假期，今日交 投淡静。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2260 6.2216 -0.07% 中间价 6.1230 6.1220 -0.02% 成交额 192亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.71% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 90 6.2190 6.2280 2014年来即期升贬值幅度 -2.76% 1年期美元/人民币掉期升水< 1675 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :41 1年期NDF 6.3565/15 6.353 CNH即期 6.2239/59 6.2178 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)