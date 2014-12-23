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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 16:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连续第五天收低，假期因素致购汇盘趋强

* 人民币连续第五天收贬，续创近半年新低
    * 中间价连四日回调并创两周低点
    * 假期因素令购汇盘暂居上风

 (更新收盘报价)
    路透北京12月23日 - 中国人民币兑美元 周二连续第五天收低，再次刷新近
半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪
上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。
    
    “（美元）买盘还是比较多，可能也有假期的因素，购汇会稍微提前一点，所以量可能
会比平时稍多一点点。”一股份行交易主管称。
    
    他并指出，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进
行明显的干预，加之美元指数 处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬
值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。
        
    全球汇市，美元兑日圆周四触及两周新高，但难以再进一步。由于日本逢假期，今日交
投淡静。     

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日            上日     升贬
 即期成交价格               6.2260          6.2216   -0.07%
 中间价                     6.1230          6.1220   -0.02%
 成交额                     192亿美元                
                                                     
 日内相对于中间价最大波幅   -1.71% (上限±  日高     日低
                            2%)                      
 日内波动幅度(pips)         90              6.2190   6.2280
 2014年来即期升贬值幅度     -2.76%                   
 1年期美元/人民币掉期升水<  1675                     
 CNY1Y=CFXS>                                         
                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16  今日            上日     
 :41                                                 
 1年期NDF                   6.3565/15       6.353    
 CNH即期                    6.2239/59       6.2178   
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)
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