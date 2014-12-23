人民币衍生品：美元掉期升水自高位回落，主因资金面状况有所改善

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京12月23日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周二多数期限回落。市场人士称，本周本币资金面状况有所改善，目前仅跨年期限的资金稍偏紧。随着年底大量财政存款即将投放，流动性紧张局面料将继续缓和。
“本周掉期点上扬的概率不太大了，可能在目前这个位置震荡。短期来看，往上走的空间会越来越小。”一股份行交易主管称。
他并表示，未来还需关注国际美元 走势，若美元指数续升至90上方，则美元/人民币掉期点重新上涨的概率增加。
北京时间16:10，一周期 成交于90个点子，一个月期 成交于293个点子，一年期掉期美元升水 成交于1,675个点子。较之周一，超短端品种美元升水有所上扬，其余期限掉期点多数呈下降态势。一年期掉期美元升水曾于上周五触及历史新高。
银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 CNRPPO=CFXS 全线下行，其中七天期回权利率大挫逾70个基点(bp)领先，与隔夜品种点也差缩窄至200bp以内。交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。
即期方面，中国人民币兑美元 周二连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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