人民币衍生品：美元掉期升水自高位回落，主因资金面状况有所改善

路透北京12月23日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周二多数期限回落。市场人士称，本周本币资金面状况有所改善，目前仅跨年期限的资金稍偏紧。随着年底大量财政存款即将投放，流动性紧张局面料将继续缓和。

“本周掉期点上扬的概率不太大了，可能在目前这个位置震荡。短期来看，往上走的空间会越来越小。”一股份行交易主管称。

他并表示，未来还需关注国际美元 走势，若美元指数续升至90上方，则美元/人民币掉期点重新上涨的概率增加。

北京时间16:10，一周期 成交于90个点子，一个月期 成交于293个点子，一年期掉期美元升水 成交于1,675个点子。较之周一，超短端品种美元升水有所上扬，其余期限掉期点多数呈下降态势。一年期掉期美元升水曾于上周五触及历史新高。

银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 CNRPPO=CFXS 全线下行，其中七天期回权利率大挫逾70个基点(bp)领先，与隔夜品种点也差缩窄至200bp以内。交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。