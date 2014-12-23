《中国债市每日综述》现券收益率及IRS走低，新股资金解冻流动性续改善

* 回购利率全线回落，新股资金解冻驰援流动性

* 现券收益率及IRS均走跌，短券收益率跌幅明显

* 年底财政存款投放等致资金预期较为乐观

* 债市收益率短期仍有望继续震荡下行

路透上海12月23日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS均不同程度走跌。交易员表示，银行间资金市场明显改善，回购利率全线回落，流动性暖意增加现券买气，各期限品种收益率均有不同程度下跌，其中短端品种跌幅较为明显。

交易员指出，当前收益率曲线长端和短端出现一定倒挂现象，随着资金面的进一步改善有望得以逐步修复，预计短债收益率下行空间仍存，而市场对长债短期看法则存在一定分歧。

“资金松了，收益率就都下了些，短端有的下了十几个点，一帮人买的还是比较疯。”上海一银行交易员称，国债期货也同步上涨。

同时，回购利率走跌亦带动IRS下行，他并表示，IRS短端品种下了大概5个点，长端跌幅略逊，约2-3个基点左右。

华北另一银行交易员表示，长端国开债收益率今日也下了七八个基点，不少机构可能还是在赌经济基本面走势以及宏观政策的刺激力度；料年底临近，短期交投积极性暂有限，但是年后配置盘仍有望带动长债收益率继续下行。

“年初建仓应该会有一波配置盘，经济基本面应该没那么快好转，不过短债机会相对更大，交易盘博收益的不在少数，”他称。

国债期货主力合约TF1503 今日转跌为升，收报96.726元人民币，较上日结算价涨0.268元或0.28%。

现券方面，剩余期限约2.30年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为3.99%，上日尾盘为4.0600%。剩余期限约9.08年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.03%，上日尾盘为4.0900%。

**供给明显改善七天回购利率大挫**

银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善，主要质押式回购利率 全线下行，其中七天期回购利率大挫近70个基点(bp)领先，与隔夜品种点差也缩窄至200bp以内。

交易员称，随着新股发行冻结资金的逐步解冻，加之年末财政存款将密集投放，市场对资金面预期较为乐观，因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。

上海一券商交易员表示，开盘后不久，其所需资金即已全部到位。“新股解冻之后，资金应该会更好，所以还是先拿点隔夜滚着，勾一下之前的高成本。”

本轮新股首次公开发行(IPO)冻结资金于今日开始解冻，时间持续到周五(26日)，其中周三和周四为密集解冻期。

北京一银行交易员并透露，作为资金市场的绝对龙头--国开行今日开盘即敞开供应，整体供给状况明显改观。

正常情况下，银行间市场隔夜和七天期加权利率点差在70bp上下较为合理。但因供给严重不足，上日二者点差已扩至245bp左右。

央行公开市场周二仍无任何动作，至此空窗操作已近一个月。今日市场流动性已较上日有明显好转，而且最迟到下周，年底大量的财政存款就将投放，资金面即将出现实质性缓和，逆回购重启的必要性因此降低。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,060.01亿元，较上日的7,222.40亿元增超两成；其中，隔夜品种成交6,743.20亿元，上日为5,590.93亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5678 3.7116 -14.38 6,743.20

七天 5.4706 6.1682 -69.76 1131.38

14天 5.9676 6.1125 -14.49 1058.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 7.0650 -506.50 35.67

七天 4.1150 7.6100 -349.50 2.54

14天 4.8100 6.5000 -169.00 0.54

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7600 3.7500 +1.00 --

七天 5.5000 5.7200 -22.00 --

14天 5.9300 6.0600 -13.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6670 3.7020 -3.50 --

七天 5.6530 5.7820 -12.90 --

三个月 5.1615 5.1066 +5.49 --