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债券 | 2014年 12月 23日 星期二 17:31 BJT

欧元债市：希腊公债收益率上升，稍后希腊将举行第二轮总统选举投票

不过周二市场关注的担忧在于，希腊最新形势显示萨马拉斯或许愈发铤而走险，10年期希腊公债收益率 再次上升，上涨4个基点至8.37%，在金融市场该融资成本是难以负担的。

独立人士积极回应萨马拉斯的提议，希腊媒体算出迪马斯可以在第二轮投票中赢得169票，这比第一轮赢得的投票还多，但还是不到第二轮投票所需的200张票，以及第三轮投票所需的180张票。

DZ Bank的分析师Christian Lenk称，“接近180会使得当前政府留下执政的预期升温。”

第二轮投票将于1000 GMT左右开始，结果预计在一个小时后公布。第三轮投票将于12月29日进行。

其他欧元区国家公债持稳，德国10年期公债收益率 报0.60%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/田建华; 审校 王洋/朱晓军)
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