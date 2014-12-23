重发-《路透晚报》--12月23日日间新闻摘要（国际版）

(重发以补上遗漏段落)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--海湾OPEC成员国预计油价到2015年底重返70美元上方

石油输出国组织(OPEC)代表本周表示，阿拉伯地区OPEC产油国预计，全球油价到明年底反弹至每桶70-80美元。这是OPEC对于油市中期将在什么价位企稳首次发声。代表们表示，油价可能不会很快回到100美元水平，一些代表甚至可能并不乐见这个价位。部分消息人士称，一旦被诸多主要产油国视为“合理”价格，每桶100美元的油价就会鼓励OPEC之外的高成本产油国新生产太多石油。

但他们认为，一旦美国页岩油等高成本石油的极快增速放慢下来，且较低的油价开始刺激需求，油价就可能开始在2015年底前达到新的平衡--甚至在OPEC不必减产的情况下。

--俄罗斯总理下令大型出口国企出售外汇收入，帮助稳定汇市

俄罗斯Kommersant日报援引消息人士报导称，俄罗斯总理梅德韦杰夫下令要求该国大型国有出口商出售部分外汇收入，以帮助稳定卢布汇率。该报称，未来两个月各企业或每天向市场提供约10亿美元，加上央行上周出台的其他举措，应能帮助限制汇市波动。

--澳洲电讯将以低于预期价格收购PACNET，提升亚洲市场份额

澳洲最大的电讯公司澳洲电讯表示，将以6.97亿美元的价格从私募股权所有者手中收购海底电缆公司Pacnet Ltd，大幅提升该公司在亚洲的市场份额，澳洲电讯支付的金额低于分析师预估。这项交易令澳洲电讯能利用Pacnet长达2.8万英哩、全球最大的海底网络，从互联网服务业务中立即获利。Pacnet的电缆从中国延伸至亚洲各地，并横跨太平洋至加州。

--IPO承销商今年赚得盘满钵满，美国IPO市场创下2000年以来高位

汤森路透周二公布的数据，即便秋季时恐慌情绪扰乱了欧洲部分股票的发行，今年上市交易仍然增长近50%。对于负责公司上市和新股承销的银行人士来说，今年是他们自2007年以来最忙碌的一年，过去12个月的承销业务规模接近8,650亿美元。周二的数据显示，美国是最成功的新股发行市场之一，这部分要归功于9月阿里巴巴破纪录的上市规模。全球的IPO总规模达2,370亿美元。

--亚洲并购热潮2015年继续来袭，中国民营企业唱主角

继今年亚洲并购交易额创下纪录高位后，2015年中国民营企业势必继续推动并购热潮，消费零售、金融服务和科技都将是交易最活跃的领域。银行家预期，明年这股趋势还将加速，因为中国政府推进改革以提高市场在经济中的作用，民营企业在股权资本市场的地位日益增强。在2014年并购佣金收入大幅增长的投资银行还可以对明年有更多期待。

--阿尔斯通支付7.72亿美元天价罚金，就美国行贿指控达成和解

法国电力和运输公司阿尔斯通将缴纳创纪录的7.723亿美元罚金并认罪，以便就美国刑事指控达成和解。美国指控该公司在全球范围内通过虚假顾问贿赂数千万美元以取得业务。这份和解协议创下了因违反海外贿赂法而对一家公司实行的最高罚款纪录。

[市场摘要]

--日本股市：因假期休市。

--中国股市：沪综指收低3%创两周最大跌幅，银行电力股由强转弱

中国股市沪综指收跌3%，创两周最大单日跌幅。分析师指出，昨日领涨的银行、电力等蓝筹股板块今日大幅回调，且中小型股及概念股的回调仍在继续，令大盘总体偏弱。沪综指收报3,032.61点，大跌94.83点或3.03%，此前最大单日跌幅为12月9日的5.43%。沪深300指数收报3,324.92点，跌2.05%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,330点，跌3.25%

--香港股市：收低，受金融类股拖累

香港股市收低，抹去早盘涨幅，受金融类股拖累。分析师称，香港股市下跌大部分由于大陆市场下挫。临近假期季，成交量较低。恒生指数跌0.3%收在23,333.69点；恒生国企指数下滑0.6%至11,677.74点。

--汇市：澳元触及四年半低点，受累于中国增长疑虑

澳元兑美元触及四年半低点，因中国房地产疲弱推动建筑用钢铁价格下跌，而且此前澳洲总理警告称“恐怖主义传闻”加剧。一周前悉尼咖啡馆爆发人质劫持事件。澳洲总理艾保德表示，随着圣诞节及新年庆祝活动临近，公众仍须保持警惕。在中国数据打压澳元后，该表态推动澳元进一步走低。澳元兑美元一度跌至0.8087美元，为2010年6月以来最低，随后轻微反弹至0.8118，日内跌0.2%。美元兑日圆在海外市场触及两周高点120.19日圆，但是周二难以再度上涨。欧元走势同样平淡，兑美元日内持平于1.22365.

--国际油市：油价微涨，受对美国数据的乐观预期提振

油价微涨，市场预期今天美国将公布的经济数据强劲。今天市场成交清淡，由于日本因假日休市，以及交易商在圣诞和新年假期前结清仓位。近月美国原油期货上涨逾1美元，至盘中高点每桶56.85美元，0929GMT时上涨0.69%，报55.64美元。布兰特原油上涨0.18美元，报每桶60.29美元。

--全球金市：自三周低点反弹，因美元和股市回落

金价上扬，弹离前日触及的三周低点，因美元和股市在近期上涨后回落。0929GMT，现货金报每盎司1,181.50美元；前日大跌近2%，跌至12月1日以来低点每盎司1,170.17美元。由于圣诞节将至，流动性清淡，而日本市场周二也因公共假日休市。

--金属期市：伦铜转为微幅上升但沪铜下跌，供应过剩担忧构成拖累

伦敦期铜转为微幅上升，但上海期铜下跌，因中国工业增长放缓加剧了供应过剩状况。0930GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.05%每吨6,358美元，周一收报6,355美元。上海期交所主力期铜则跌0.28%，至每吨45,630元人民币。