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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 18:04 BJT

欧洲汇市：英镑下挫，英国第三季经常帐赤字飙升且GDP数据下修

英镑兑欧元 跌至0.78675的低点，数据公布前报约0.78475。

英镑兑美元跌至1.5552，接近上周触及的15个月低点1.5539。数据公布前为1.5584左右。英镑最新报1.5568，日内下跌0.1%。(完)

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