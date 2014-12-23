欧洲汇市：英镑下挫，英国第三季经常帐赤字飙升且GDP数据下修

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
英镑兑欧元 跌至0.78675的低点，数据公布前报约0.78475。
英镑兑美元跌至1.5552，接近上周触及的15个月低点1.5539。数据公布前为1.5584左右。英镑最新报1.5568，日内下跌0.1%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 田建华/王丽鑫)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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