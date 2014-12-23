台湾债市：103/13期借券成交8.05亿台币，加权平均利率0.5268%

中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。