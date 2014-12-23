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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 19:39 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业卖超6亿台币

路透台北12月23日 - 台湾柜台买卖中心周二
公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A03
113=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.00      0.50        +5.50
     票券业       0.5      0.00        +0.50
     证券业      1.50      7.50        -6.00
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