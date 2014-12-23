台湾汇市：台币放量重贬创51个月新低，美元追价买盘簇拥令贬幅扩大

* 台币重贬1.79角创51个月新低 * 美元追价买盘簇拥令贬幅扩大 * 年底台币料难脱易跌难涨格局 路透台北12月23日 - 台币兑美元 周二收贬1.79角，续创51个月收盘低位，并录得连续 第五日下跌。交易员指出，受累于国际美元强势整理，日圆、人民币走势区间偏弱，连消化出口商抛汇卖需的 韩元也由升转贬，带动进口商等美元追价买盘持续涌现，致台币实质交投一举跌破31.750，年底前台币料难脱 易跌难涨格局。 汇银人士指出，台币实质交投连两日急跌2.93角，盘势尚未出现止跌讯号，就技术线型来看，台币下一个 关口31.800已近在咫尺，尽管盘中一度出现部分美元获利了结卖需，反倒吸引进口商进场扫货，且寿险业因应 海外投资所需的美元买需仍强，令台币跌幅像滚雪球一样越滚越大。 〞现在美元供给有限，但需求无限，看来台币还是会继续贬。〞一位本地大型银行交易员说。 今日台北外汇及元太外汇总成交量放大至12.92亿美元，交易员指出，盘面主要消化进口商美元实质需求 引领台币带量走贬，至于出口商抛汇卖需仍属零星，外资交投亦维持双向交易皆有，暂看不出明显交易方向。 台币收盘触及51个月低位，前低为2010年9月21日的31.765。今日台币主要交易区间在31.595-31.770，上 日交易区间在31.475-31.586。交易员预估明日台币主交投区在31.750-31.850。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周及一个月天期美元/台币换汇点回到价平附近；一个 月远汇报价 尾盘在31.720/31.740左右，上日纽约盘收在31.569。 台湾股市周二量缩小涨，续攀两周收盘高位，不过交投量能不彰凸显追价意愿不高，指数在半年线9,150 点附近承压，短线大盘指数呈现高档震荡格局。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超13.33亿台币，连续 三个交易日买超共计138.21亿台币。 韩元 周二国内盘收跌，报1,102.7，受累于美元走强，周一收盘价为1,096.2。中国人民币兑美元C NY=CFXS周二则是连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/23(二)：美国达拉斯联邦储备银行11月个人消费支出(PCE)物价指数；法国11月PPI和消费者支出；美 国11月建筑许可修正值；美国11月企业获利；美国11月耐久财订单；美国11月国内生产总值(GDP)环比年率； 美国11月实质个人支出；美国11月新屋销售年率；美国路透/密西根大学消费者信心指数12月终值；日本金融 市场休市一日。 12/24(三)：台湾财政部标售91天国库券金额预定300亿台币；日本央行公布11月政策会议记录；瑞士12月 KOF领先指标。 12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11 月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩 国市场休市。 12/26(五)：香港市场休市。 12/27(六)：台湾金融市场开市。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.765 31.586 31.595-31.770 31.595 9.69 7.30 元太外汇经纪公司 31.767 31.585 31.590-31.771 31.590 3.23 3.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 0.000/0.010 -0.080/-0.050 (完)