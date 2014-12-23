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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 17:50 BJT

台湾汇市：台币放量重贬创51个月新低，美元追价买盘簇拥令贬幅扩大

* 台币重贬1.79角创51个月新低
    * 美元追价买盘簇拥令贬幅扩大
    * 年底台币料难脱易跌难涨格局

    路透台北12月23日 - 台币兑美元  周二收贬1.79角，续创51个月收盘低位，并录得连续
第五日下跌。交易员指出，受累于国际美元强势整理，日圆、人民币走势区间偏弱，连消化出口商抛汇卖需的
韩元也由升转贬，带动进口商等美元追价买盘持续涌现，致台币实质交投一举跌破31.750，年底前台币料难脱
易跌难涨格局。    
       
    汇银人士指出，台币实质交投连两日急跌2.93角，盘势尚未出现止跌讯号，就技术线型来看，台币下一个
关口31.800已近在咫尺，尽管盘中一度出现部分美元获利了结卖需，反倒吸引进口商进场扫货，且寿险业因应
海外投资所需的美元买需仍强，令台币跌幅像滚雪球一样越滚越大。
    
    〞现在美元供给有限，但需求无限，看来台币还是会继续贬。〞一位本地大型银行交易员说。 
        
    今日台北外汇及元太外汇总成交量放大至12.92亿美元，交易员指出，盘面主要消化进口商美元实质需求
引领台币带量走贬，至于出口商抛汇卖需仍属零星，外资交投亦维持双向交易皆有，暂看不出明显交易方向。
   
    台币收盘触及51个月低位，前低为2010年9月21日的31.765。今日台币主要交易区间在31.595-31.770，上
日交易区间在31.475-31.586。交易员预估明日台币主交投区在31.750-31.850。
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周及一个月天期美元/台币换汇点回到价平附近；一个
月远汇报价 尾盘在31.720/31.740左右，上日纽约盘收在31.569。
    
    台湾股市周二量缩小涨，续攀两周收盘高位，不过交投量能不彰凸显追价意愿不高，指数在半年线9,150
点附近承压，短线大盘指数呈现高档震荡格局。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超13.33亿台币，连续
三个交易日买超共计138.21亿台币。 
    
    韩元 周二国内盘收跌，报1,102.7，受累于美元走强，周一收盘价为1,096.2。中国人民币兑美元C
NY=CFXS周二则是连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    12/23(二)：美国达拉斯联邦储备银行11月个人消费支出(PCE)物价指数；法国11月PPI和消费者支出；美
国11月建筑许可修正值；美国11月企业获利；美国11月耐久财订单；美国11月国内生产总值(GDP)环比年率；
美国11月实质个人支出；美国11月新屋销售年率；美国路透/密西根大学消费者信心指数12月终值；日本金融
市场休市一日。
    12/24(三)：台湾财政部标售91天国库券金额预定300亿台币；日本央行公布11月政策会议记录；瑞士12月
KOF领先指标。
    12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11
月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩
国市场休市。
    12/26(五)：香港市场休市。    
    12/27(六)：台湾金融市场开市。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.765    31.586  31.595-31.770   31.595     9.69    7.30
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.767    31.585  31.590-31.771   31.590     3.23    3.61
                                                                         
 
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 (完)
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