更新版 1-台湾货币市场：短率高位续升，但资金情势并未明显恶化

* 短率高位还在测试走高

* 短票利率区间极宽，票券商各凭本事

* 利率高峰或落在明日 (更新拆款数据与存单细节)

记者 林妙容

路透台北12月23日 - 台湾银行间短率周二高位扬升。拆款利率仅微升，但跨年短票利率高位则明显跳升。市场人士称，资金缺口较大的票券商各家情况不同，导致跨年短票利率区间不断拓宽。但市场没有明显的紧张情绪，多数认为本周四起应有部分银行可供跨年资金。

交易人士指出，今日龙头银行在拆款市场供应的跨年资金利率持稳，但有另家行库提供的跨年两周期拆款利率走高至0.62%。市场预期本周拆款利率高位尚未到顶，明日有机会成为利率高峰期。在各家银行精算年底数字出炉后，预料周四至周六有机会让利率止稳。

〞有月内资金需求的人根本不多，跨年资金又只有少数供应，所以拆款市场交易有限。〞一家大型银行交易员说。

市场人士指出，因此前银行的操作倾向保守，帐上资金余钱不少，整体资金情势看起来其实很平稳，只是受限内规不得拆出跨年资金。但本周最后几天及下周预估各家内规都有放松的空间，让市场不至于过份紧张。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.430%，同上日；一周拆款利率区间在0.38-0.45%，上日在0.380-0.460%；两周拆款市场成交在0.45-0.63%，上日在0.440-0.615%。

**跨年短票利率高位跳升**

短票市场方面，市场人士表示，票券商受限与各家往来银行的额度不同，加以这两天发票量较大，资金缺口弥平需要多方的资金来源，令跨年短票利率高低位利率差逾10基点，主要取决于买票银行的利率要价。

今日一大型银行的跨年自保短票利率高位从上日的0.76%直接跳升至0.80%，仍有票券商愿意成交，加深市场价格分歧。

该银行交易员指出，由于银行内部余钱不多，但仍有买票额度，这两天将视市场情况，仍有上调短票利率空间，就看票券商是否愿意成交。

〞今天的利率乱七八糟...这周短票利率还是有往上的机会...还是看缺口的情况。〞一票券商交易主管说。

不过多数票券商也认为，本周利率高峰应落在这两天，因愈靠近年底，票券商的资金缺口早已调整缩小，在资金调度难度不高的情况下，短票利率也有止稳机会。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率主要区间在0.70-0.75%，大致和上日相同，但大区间在0.68-0.80%，上日在0.66-0.76%，低位及高位利率均有所扬升。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.662%，前日在0.667%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.692%，前日在0.672%。

台湾央行周二公布，共发行947亿台币存单。与今日存单到期金额955亿台币相较，存单发行余额减8亿。

本周央行存单到期金额共1兆718.5亿台币，其他交易日分别是周三859.5亿，周四3,168.5亿及周五3,607亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为535亿台币，累积超额准备为4,101亿台币、加计前期1%的超额准备为5,859亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率则平稳。时近月底，但跨月的资金仍未见踊跃，目前资金的流量稍有加大，有进也有出，情势尚称平稳。不过交易商对月底的情势仍不敢掉以轻心，偏向保守。

交易商表示，资金流量加大可能是为月底的资金落点做安排，或有可能纾缓月底的压力。

〞有人做跨月，不过很少，利率很高，所以我先不做，〞一家大型证券商交易员表示。

她解释，如果目前承做跨月的交易，天期至少要13天以上，以高利率来抢钱成本太高。若要承做，也要等到最后一周再说。

今日市场利率大致同于上日；证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有38亿台币中油公司债、远东银行11亿金融债交割。