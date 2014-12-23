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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 18:01 BJT

俄罗斯金融：财政部称因市况不佳，取消周度OFZ公债标售

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯财政部周二表示，由于市况不佳，取消周三的OFZ公债标售。该标售为每周进行。

近几周俄罗斯财政部数次取消该公债标售。(完)
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