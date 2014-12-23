中国央行：与尼泊尔的人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易

路透北京12月23日 - 中国央行周二发布新闻稿称，已与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议，中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易，并扩大地域范围，这将进一步促进双边贸易和投资增长。

中国央行网站上的新闻稿并称，两国央行还签署了《中国反洗钱监测分析中心与尼泊尔金融信息中心关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这标志着中尼两国在反洗钱与反恐融资金融情报信息交流方面的合作进入实质性阶段。

根据中国央行公布的数据，9月人民币跨境贸易总结算发生5,944亿元 ,环比增加30%；其中跨境货物贸易结算量为15,158亿元，较上月的4,075亿元大幅增长。 （完）