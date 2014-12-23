中国央行：与尼泊尔的人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京12月23日 - 中国央行周二发布新闻稿称，已与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议，中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易，并扩大地域范围，这将进一步促进双边贸易和投资增长。
中国央行网站上的新闻稿并称，两国央行还签署了《中国反洗钱监测分析中心与尼泊尔金融信息中心关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这标志着中尼两国在反洗钱与反恐融资金融情报信息交流方面的合作进入实质性阶段。
根据中国央行公布的数据，9月人民币跨境贸易总结算发生5,944亿元 ,环比增加30%；其中跨境货物贸易结算量为15,158亿元，较上月的4,075亿元大幅增长。 （完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选