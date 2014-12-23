香港个股：天能动力预计今年由盈转亏，受累产品售价下降

路透香港12月23日 - 中国动力电池生产商--天能动力国际有限公司 周二称，预计今年将由盈转亏，受累于产品售价下降。

该公司于联交所一份声明中称，预计截至2014年12月31日止年度营业额较去年同期增长，但预期将录得净亏损，主要由于自2012年以来中国铅酸动力电池行业整合迅速，市场竞争激烈，以致产品售价对比去年同期下降。

去年，天能动力录得净利1.35亿元人民币，同比下降81%。

该公司此前称，明年将向浙江电动汽车公司康迪供应锂离子电池，年度合同金额不低于2.6亿元人民币。

该股周二盘中曾低探2港元，为自2009年5月以来低位；收市持平于2.03港元，过去一个月累计跌近20%。（完）

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