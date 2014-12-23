香港个股：天能动力预计今年由盈转亏，受累产品售价下降

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港12月23日 - 中国动力电池生产商--天能动力国际有限公司 周二称，预计今年将由盈转亏，受累于产品售价下降。
该公司于联交所一份声明中称，预计截至2014年12月31日止年度营业额较去年同期增长，但预期将录得净亏损，主要由于自2012年以来中国铅酸动力电池行业整合迅速，市场竞争激烈，以致产品售价对比去年同期下降。
去年，天能动力录得净利1.35亿元人民币，同比下降81%。
该公司此前称，明年将向浙江电动汽车公司康迪供应锂离子电池，年度合同金额不低于2.6亿元人民币。
该股周二盘中曾低探2港元，为自2009年5月以来低位；收市持平于2.03港元，过去一个月累计跌近20%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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