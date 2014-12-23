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债券 | 2014年 12月 23日 星期二 18:12 BJT

英国经济：第三季成长略微放缓，GDP同比增幅下修为2.6%

数据显示，消费者开始动用储蓄。第三季扣除税负及通胀影响后的可支配收入较前季减少0.1%，同比仅增1.0%，反映出薪资增速疲弱。这令人担忧经济复苏的可持续性。

薪资疲弱也导致在英国5月大选时，生活标准问题将成为焦点。

数据显示，第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2%。

两项数字都逊于前值。金融危机过后的几年，英国经济艰难成长，尽管2013年初以来强劲复苏，目前较危机前的高点也只增长2.9%。

统计局此前还称，英国经济较此前高点增长3.4%，但随后修正了数据，以反映经济成长的调整。统计局还发布了第三季经常帐数据，英国经常帐赤字升至270亿英镑，相当于GDP的6.0%，齐平历史最高赤字。(完) (编译/审校 杜明霞/朱晓军/艾茂林)
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