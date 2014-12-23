英国经济：第三季成长略微放缓，GDP同比增幅下修为2.6%

基金观点：中国十九大召开前经济持稳且极具建设性，股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
数据显示，消费者开始动用储蓄。第三季扣除税负及通胀影响后的可支配收入较前季减少0.1%，同比仅增1.0%，反映出薪资增速疲弱。这令人担忧经济复苏的可持续性。
薪资疲弱也导致在英国5月大选时，生活标准问题将成为焦点。
数据显示，第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2%。
两项数字都逊于前值。金融危机过后的几年，英国经济艰难成长，尽管2013年初以来强劲复苏，目前较危机前的高点也只增长2.9%。
统计局此前还称，英国经济较此前高点增长3.4%，但随后修正了数据，以反映经济成长的调整。统计局还发布了第三季经常帐数据，英国经常帐赤字升至270亿英镑，相当于GDP的6.0%，齐平历史最高赤字。(完) (编译/审校 杜明霞/朱晓军/艾茂林)
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
“近期而言向好，但我认为这凸显了特朗普政府兑现选前承诺的又一失败，”澳洲国民银行汇市策略师Rodrigo Catril称。
路透上海4月27日 - 中国银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上 限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场 转为净回笼压力有限。 上海一险企交易员称，早盘资金面还是紧，回购成交量小价格高，不过从近几日经验来看尾盘都能自然平 ，不是特别担心。公开市场小幅净回笼问题不大，反正不会出现系统性风险，央妈也会看着点。 “钱还是有的，有些小城商行借钱可能就是为了帮忙过资金，问大行借了再出给其他机构；交易所今天隔 夜回购也不过13%，折算五一三天假期以后，不是很贵。”他称。 华南一银行交易员表示，银行间流动性总量应无虞，大行近日有出隔夜资金，资金价格走高应主要与月末 因素有关。至于公开市场，每日回笼或投放小几百亿，对市场影响都不是很明显。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天、28天期各100亿元， 中标利率持平。据此计算，今日将净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投