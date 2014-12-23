CNH动态：离岸人民币跟随在岸价格走贬，临近年末交投清淡缺乏方向

路透北京12月23日 - 香港离岸人民币即期 周二跟随在岸价格走贬，日内报价交易较此前显得清淡。交易员称临近圣诞和年末，市场参与者也有减少，短期内汇率缺乏方向，短期料以紧随境内价格波动为主。

“最近很冷清...年底没啥趋势了，要看明年了。”一中资大行交易员表示。

本地时间18:02，离岸人民币现汇 报6.2265，较上日下跌77个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.3565/615，上日收盘在6.3530。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.05%左右。

在岸方面，中国人民币兑美元 周二连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。

全球汇市，美元兑日圆周四触及两周新高，但难以再进一步。由于日本逢假期，今日交投淡静。 （完）

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