CNH动态：离岸人民币跟随在岸价格走贬，临近年末交投清淡缺乏方向

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京12月23日 - 香港离岸人民币即期 周二跟随在岸价格走贬，日内报价交易较此前显得清淡。交易员称临近圣诞和年末，市场参与者也有减少，短期内汇率缺乏方向，短期料以紧随境内价格波动为主。
“最近很冷清...年底没啥趋势了，要看明年了。”一中资大行交易员表示。
本地时间18:02，离岸人民币现汇 报6.2265，较上日下跌77个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.3565/615，上日收盘在6.3530。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.05%左右。
在岸方面，中国人民币兑美元 周二连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。
全球汇市，美元兑日圆周四触及两周新高，但难以再进一步。由于日本逢假期，今日交投淡静。 （完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选