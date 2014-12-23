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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 18:27 BJT

中港个股：兖州煤业拟认购齐鲁银行定向增发，涉资最多7.83亿元人民币

路透香港12月23日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司 周二称，拟认购内地城市商业银行齐鲁银行的定向发行股票，总代价不超过7.83亿元人民币。

兖煤于联交所一份声明中称，与齐鲁银行签订协议，同意认购对方不超过2.4621亿股股份，每股代价为3.18元，完成后将持有齐鲁银行8.67%的股权。

兖煤表示，“利用自有资金认购齐鲁银行定向发行股票，有利于增加本公司盈利能力，提高投资收益，有利于促进产业多元化发展。”

认购事项尚须获得中国银监会和证监会的批准。兖煤同意自发行结束之日起5年内不得进行转让。

定向增发前，齐鲁银行两名主要股东澳洲联邦银行 及济南市国有资产运营有限公司，分别持有20%及17.84%的股权。

该银行于2013年度净利润为10.11亿元，年末资产总额940.04亿元，股东权益60.02亿元。

兖煤H股周二收跌0.31%，报6.53港元；A股跌7.97%，报12.58元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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