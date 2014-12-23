中港个股：兖州煤业拟认购齐鲁银行定向增发，涉资最多7.83亿元人民币

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港12月23日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司 周二称，拟认购内地城市商业银行齐鲁银行的定向发行股票，总代价不超过7.83亿元人民币。
兖煤于联交所一份声明中称，与齐鲁银行签订协议，同意认购对方不超过2.4621亿股股份，每股代价为3.18元，完成后将持有齐鲁银行8.67%的股权。
兖煤表示，“利用自有资金认购齐鲁银行定向发行股票，有利于增加本公司盈利能力，提高投资收益，有利于促进产业多元化发展。”
认购事项尚须获得中国银监会和证监会的批准。兖煤同意自发行结束之日起5年内不得进行转让。
定向增发前，齐鲁银行两名主要股东澳洲联邦银行 及济南市国有资产运营有限公司，分别持有20%及17.84%的股权。
该银行于2013年度净利润为10.11亿元，年末资产总额940.04亿元，股东权益60.02亿元。
兖煤H股周二收跌0.31%，报6.53港元；A股跌7.97%，报12.58元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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