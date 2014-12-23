中港个股：兖州煤业拟认购齐鲁银行定向增发，涉资最多7.83亿元人民币

路透香港12月23日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司 周二称，拟认购内地城市商业银行齐鲁银行的定向发行股票，总代价不超过7.83亿元人民币。

兖煤于联交所一份声明中称，与齐鲁银行签订协议，同意认购对方不超过2.4621亿股股份，每股代价为3.18元，完成后将持有齐鲁银行8.67%的股权。