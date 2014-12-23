中国农业：明年将进一步扩大土地承包经营权确权登记颁证试点

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京12月23日 - 新华社周二引述全国农业工作会议内容称，2015年中国土地承包经营权确权登记颁证试点将进一步扩大，再选择8-10个省份开展整省试点，其他省份每个地市选择一个县开展整县试点，覆盖面积达到5亿亩左右。
报导并引述农业部部长韩长赋在会上的话表示，要积极稳妥推进土地有序流转，严禁在土地流转中定任务、下指标、将流转面积和比例纳入绩效考核。鼓励发展多种形式的土地经营权流转市场和服务平台，加强纠纷调解仲裁体系建设。
另外，还将出台管理文件，建立工商企业租赁农户承包地的资格审查、项目审核和风险保障金制度，维护农民权益。
新华社另一报导并引述全国农业工作会议称，明年将扩大农产品初加工设施补助范围和规模，大力发展贮藏、保鲜、分等分级、包装、运销等。
报导引述的数据显示，2014年中国土地承包经营权确权登记颁证试点工作稳步推进，在山东、四川、安徽三省开展了整省试点，加上其他各省整县试点，目前试点覆盖面积已达3.3亿亩。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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