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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 18:28 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月23日

路透香港12月23日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    123.47亿元人民币（已用5.0%）     102.04亿元人民币（已用2.8%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国银行                   593,919,062       43,242,094        637,161,156
   2    中国平安                   348,075,161      285,416,279        633,491,440
   3    中信证券                   142,330,126      306,803,902        449,134,028
   4    招商银行                    93,842,423       82,773,098        176,615,521
   5    长江电力                   133,281,315       40,398,243        173,679,559
   6    中国太保                    67,617,320       91,896,264        159,513,584
   7    浦发银行                   115,516,579       42,263,701        157,780,279
   8    农业银行                    26,411,732      118,827,544        145,239,275
   9    大秦铁路                    79,788,292       63,672,330        143,460,621
  10    工商银行                    86,390,714       41,139,409        127,530,123
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                      146,722,460       4,154,890      150,877,350
   2    中信银行                       75,085,230       6,985,330       82,070,560
   3    安踏体育                       53,245,840       6,492,080       59,737,920
   4    金鹰商贸集团                   41,430,350          54,300       41,484,650
   5    海通证券                       20,782,312      16,985,232       37,767,544
   6    建设银行                       28,078,890         888,650       28,967,540
   7    恒大地产                       20,781,870       5,767,450       26,549,320
   8    佳兆业集团                     20,105,530       6,009,810       26,115,340
   9    第一拖拉机股份                 20,363,240         855,380       21,218,620
  10    兖州煤业股份                   12,819,080       7,732,140       20,551,220
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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