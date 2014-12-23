表格：沪港通市场数据摘要--12月23日

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港12月23日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 123.47亿元人民币（已用5.0%） 102.04亿元人民币（已用2.8%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国银行 593,919,062 43,242,094 637,161,156 2 中国平安 348,075,161 285,416,279 633,491,440 3 中信证券 142,330,126 306,803,902 449,134,028 4 招商银行 93,842,423 82,773,098 176,615,521 5 长江电力 133,281,315 40,398,243 173,679,559 6 中国太保 67,617,320 91,896,264 159,513,584 7 浦发银行 115,516,579 42,263,701 157,780,279 8 农业银行 26,411,732 118,827,544 145,239,275 9 大秦铁路 79,788,292 63,672,330 143,460,621 10 工商银行 86,390,714 41,139,409 127,530,123 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 民生银行 146,722,460 4,154,890 150,877,350 2 中信银行 75,085,230 6,985,330 82,070,560 3 安踏体育 53,245,840 6,492,080 59,737,920 4 金鹰商贸集团 41,430,350 54,300 41,484,650 5 海通证券 20,782,312 16,985,232 37,767,544 6 建设银行 28,078,890 888,650 28,967,540 7 恒大地产 20,781,870 5,767,450 26,549,320 8 佳兆业集团 20,105,530 6,009,810 26,115,340 9 第一拖拉机股份 20,363,240 855,380 21,218,620 10 兖州煤业股份 12,819,080 7,732,140 20,551,220 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141223)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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