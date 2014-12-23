表格：美国第三季GDP环比年率终值为成长5%，为2003年第三季以来最高升幅

路透12月23日 - 美国商务部周二公布：

* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长5.0%(预估为成长4.3%)，前值为成长3.9%

* 第三季GDP环比年率增幅为2003第三季以来最大

* 第三季消费者支出终值为上升3.2%(前值为上升2.2%)

* 第三季GDP隐性平减指数终值为上升1.4%(符合预估)，前值为上升1.4%

* 第三季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.2%(预估为上升1.3%，前值为上升1.3%)；核心PCE物价指数上升1.4%(符合预估，前值为上升1.4%)

* 第三季出口终值为增加4.5%(前值为增加4.9%)，出口为下滑0.9%(前值为下滑0.7%)

第三季 第三季 第二季 2013年

终值 前值

实质GDP环比年率 5.0 3.9 4.6 2.2

国内产品最终销售 5.0 4.1 3.2 2.2

个人消费支出(PCE)物价指数 1.2 1.3 2.3 1.2

核心PCE物价指数 1.4 1.4 2.0 1.3

GDP隐性平减指数 1.4 1.4 2.1 1.5

消费者支出 3.2 2.2 2.5 2.4

耐久财(耐用品) 9.2 8.7 14.1 6.7

非耐久财 2.5 2.2 2.2 1.9

服务业 2.5 1.2 0.9 1.9

企业投资 8.9 7.1 9.7 3.0

房屋投资 3.2 2.7 8.8 11.9

出口 4.5 4.9 11.1 3.0

进口 -0.9 -0.7 11.3 1.1(完)