表格：美国第三季GDP环比年率终值为成长5%，为2003年第三季以来最高升幅

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 美国商务部周二公布：
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长5.0%(预估为成长4.3%)，前值为成长3.9%
* 第三季GDP环比年率增幅为2003第三季以来最大
* 第三季消费者支出终值为上升3.2%(前值为上升2.2%)
* 第三季GDP隐性平减指数终值为上升1.4%(符合预估)，前值为上升1.4%
* 第三季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.2%(预估为上升1.3%，前值为上升1.3%)；核心PCE物价指数上升1.4%(符合预估，前值为上升1.4%)
* 第三季出口终值为增加4.5%(前值为增加4.9%)，出口为下滑0.9%(前值为下滑0.7%)
第三季 第三季 第二季 2013年
终值 前值
实质GDP环比年率 5.0 3.9 4.6 2.2
国内产品最终销售 5.0 4.1 3.2 2.2
个人消费支出(PCE)物价指数 1.2 1.3 2.3 1.2
核心PCE物价指数 1.4 1.4 2.0 1.3
GDP隐性平减指数 1.4 1.4 2.1 1.5
消费者支出 3.2 2.2 2.5 2.4
耐久财(耐用品) 9.2 8.7 14.1 6.7
非耐久财 2.5 2.2 2.2 1.9
服务业 2.5 1.2 0.9 1.9
企业投资 8.9 7.1 9.7 3.0
房屋投资 3.2 2.7 8.8 11.9
出口 4.5 4.9 11.1 3.0
进口 -0.9 -0.7 11.3 1.1(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选