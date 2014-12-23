版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 21:54 BJT

表格：加拿大10月GDP较前月成长0.3%，增幅高于预期

路透12月23日 - 加拿大统计局周二公布，该国10月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，增幅高于预期，部分因制造业意外增强；9月为成长0.4%。

公共部门产出增长0.8%，主要是因为教师罢工结束。矿业、采石，以及油气提炼业增长1.2%。10月制造业产出增长0.7%，而加拿大统计局稍早预计下降0.6%。

(变动为%)

10月 9月(修正值) 9月(前值) 10月较上年同期

所有行业 +0.3 +0.4 +0.4 +2.3

商品 +0.4 +0.9 +1.0 +1.8

服务 +0.3 +0.2 +0.2 +2.5

注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估10月GDP为较上月增长0.1%。(完) (编译 于春红; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐