表格：加拿大10月GDP较前月成长0.3%，增幅高于预期

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 加拿大统计局周二公布，该国10月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，增幅高于预期，部分因制造业意外增强；9月为成长0.4%。
公共部门产出增长0.8%，主要是因为教师罢工结束。矿业、采石，以及油气提炼业增长1.2%。10月制造业产出增长0.7%，而加拿大统计局稍早预计下降0.6%。
(变动为%)
10月 9月(修正值) 9月(前值) 10月较上年同期
所有行业 +0.3 +0.4 +0.4 +2.3
商品 +0.4 +0.9 +1.0 +1.8
服务 +0.3 +0.2 +0.2 +2.5
注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估10月GDP为较上月增长0.1%。(完) (编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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