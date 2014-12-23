国际油市：亚洲380-cst船用燃料油下跌，因新加坡库存接近三个月高位

路透新加坡12月23日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周二下跌，因新 加坡油品库存升至近三个月高位，而且原油前景依旧疲弱。 380-cst船用燃料油价格周二报每吨318.5美元，较周一价格下跌近20 美元。 尽管周一船用燃料油价格上涨，但分析师称，市况依旧偏空，因新加 坡陆上燃料油库存升至近三个月高位。 沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economi c Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成 员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益 。 美银美林在本周研究报告中称，“未来几个月布兰特原油价格将跌破 每桶60美元，美国原油将跌至50美元，因在这样的油价水平下，全球石油 库存在这一水准大幅增加。” 市场达成六笔现货交易。 摩科瑞从Lukoil买入4万吨380-cst燃料油，价格为每吨327美元，船 期为1月7-11日，另外还买入4万吨380-cst燃料油，价格为每吨326美元， 船期为1月14-18日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)