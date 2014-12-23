版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 19:23 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油下跌，因新加坡库存接近三个月高位

路透新加坡12月23日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周二下跌，因新
加坡油品库存升至近三个月高位，而且原油前景依旧疲弱。
    
    380-cst船用燃料油价格周二报每吨318.5美元，较周一价格下跌近20
美元。
    
    尽管周一船用燃料油价格上涨，但分析师称，市况依旧偏空，因新加
坡陆上燃料油库存升至近三个月高位。
    
    沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economi
c Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成
员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益
。 
    
    美银美林在本周研究报告中称，“未来几个月布兰特原油价格将跌破
每桶60美元，美国原油将跌至50美元，因在这样的油价水平下，全球石油
库存在这一水准大幅增加。”
    
    市场达成六笔现货交易。
    
    摩科瑞从Lukoil买入4万吨380-cst燃料油，价格为每吨327美元，船
期为1月7-11日，另外还买入4万吨380-cst燃料油，价格为每吨326美元，
船期为1月14-18日。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 于春红; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐